CAN2019 - Le Bénin qualifié pour la première en Huitième de finale après son nul avec le Cameroun

Pour la première fois de son histoire, le Bénin sera qualifié au second tour de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), après son match nul 0-0 face au Cameroun. Dans l'autre match de ce Groupe F, le Ghana a battu la Guinée-Bissau (2-0) et a pris par la même occasion la tête du classement devant le Cameroun.