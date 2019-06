CAN2019 - Madagascar, la belle histoire

Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des nations, Madagascar s'est qualifié pour les huitièmes de finale en terminant premier de son groupe, dimanche, grâce à son succès face au Nigeria (2-0). La Guinée a éliminé le Burundi (2-0) et peut espérer passer comme l'un des quatre meilleurs troisièmes.



Sont-ils portés par une indicible force depuis le drame qui a frappé la capitale de leur pays, Antananarivo, mercredi, jour de fête nationale, qui a provoqué 16 morts et 80 blessés après une bousculade lors d'un concert ? En tout cas, les Malgaches, qui avaient commencé par un nul encourageant contre la Guinée (2-2, le 22 juin), puis ont dominé le Burundi (1-0) au lendemain de la tragédie, ont réussi un véritable exploit en battant logiquement le Nigeria (2-0) dimanche.



Les hommes du Français Nicolas Dupuis terminent en effet premiers du groupe B et se qualifient brillamment pour les huitièmes de finale, alors qu'il s'agit de la première Coupe d'Afrique des nations (CAN) de l'histoire de l'île de l'océan Indien. «Je suis très fier des joueurs ! a réagi un Dupuis fier et ému. Ils me donnent beaucoup d'émotion et je les remercie. On a été très bien organisés. On a su être sereins et appliqués. On est décontractés, mais sans être déconcentrés. On est là pour ne pas calculer et aller le plus loin possible !»



Profitant d'une hésitation coupable de Balogun, Lalaina Nomenjanahary, le joueur polyvalent du Paris FC (L2), a ouvert le score après avoir habilement éliminé le gardien des Super Eagles, Ezenwa (14e). Puis Carolus Andrea, certes aidé par une déviation de Ndidi, a doublé la mise sur coup franc (53e). Imprécis et pas assez saignants, les Nigérians de Gernot Rohr, déjà qualifiés après leurs deux succès initiaux (1-0 face au Burundi et à la Guinée), finissent donc deuxièmes de ce groupe.



Dans l'autre rencontre, la Guinée, certes aidée par l'expulsion précoce de Nduwarugira (12e), pour un accrochage sur Mohamed Yattara, s'est imposée sans trembler contre le Burundi (2-0), grâce à un doublé de l'attaquant auxerrois, sur deux reprises maîtrisées de l'intérieur du pied gauche (25e, 52e). Les Burundais terminent derniers avec aucun point et aucun but inscrit. Les Guinéens, eux, terminent donc avec quatre points et peuvent espérer faire partie des quatre meilleurs troisièmes afin de participer aux huitièmes.



