CAN2021: la Caf sanctionne Aubemayang pour "manquement aux valeurs sportives"

La Confédération africaine de football reproche à Pierre Emerick Emiliano François Aubameyang la diffusion publique sur les réseaux sociaux "des contenus offensants et dégradants, portant atteinte à l’honneur et à l’image de la Confédération africaine de football". Et cela fait suite à l' arrivée de l'équipe nationale gabonaise à l'aéroport de Gambie, où l'avant centre de Arsenal et ses coéquipiers de la sélection nationale sont restés bloqués plus de cinq heures et passé la nuit, dormant sur le sol.



Le Jury disciplinaire de la CAF a ainsi décidé d’imposer une amende de 10 000 USD (dix mille dollars américains) au joueur pour dit-il "manquement aux valeurs sportives et d’intégrité à la Fédération gabonaise de football pour le comportement regrettable de son joueur."