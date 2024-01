CBAO: le collège des délégués appelle l'Etat a réagir sur la situation actuelle

Le collège des délégués de la CBAO, en grève depuis plusieurs mois, continue de crier son ras le bol. Il déplore la décision du directeur de camper sur la position de ne pas pardonner suite à leur revendication. Mansour Diallo, membre dudit collège, qui s’est confié au journal Les Echos, exhorte la direction de l’institut à satisfaire les points revendicatifs du syndicat.



Revenant sur les raisons de leur mouvement d’humeur, Mansour Diallo explique : « nous avons déposé une plateforme revendicative depuis novembre 2022. Plateforme portant sur les augmentations de la carte de restaurations de salaire, augmentation de la carte de restauration, de la généralisation des bonus, du relèvement du taux de la prime de résultat, entre autres points comme l’on fait et obtenu tous les autres établissements financiers ».



D’après M. Diallo, « Un seul point a été obtenu, il s’agit de l’augmentation du montant sur la carte restauration, car il a été évident qu’avec 40.000, il était impossible d’assurer le repas ».

Selon lui, certains cadres de la boite qui encaissent dans les 80. 000 FCFA, trouve honteux qu’un tel point puisse figurer sur une plateforme revendicative alors que « la plupart sont à 80.000, 90.000 et même 100.000 FCFA. ».



Le syndicaliste révèle que la prime de restauration passe finalement de 40.000 à 55. 000 CFA. « Sur ce point, on est tombé d’accord sur 55.000 FCFA et des 60.000 FCFA des 2024 ».



Le membre du collège des délégués de la CBAO lance un appel aux autorités compétentes. « Nous allons boucler 3 mois de grève le 5 janvier 2024. Nous interpellons le ministre de tutelle pour qu’il se penche sur le dossier de CBAO. Nous interpellons également le chef de l’Etat, Macky Sall, pour qu’il nous vienne en aide, d’user de ces prérogatives pour régler les problèmes que vivent les employés de la CBAO mais aussi les clients, les citoyens sénégalais », lance–t-il.