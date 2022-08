CEDEAO: Fatou Sow Sarr, la nouvelle commissaire en charge du Développement humain et des affaires sociales

Au terme d'une selection entre 3 candidats du Senegal, j'ai été retenu et ce matin à Abuja j'ai pris fonction en tant que Commissaire à la CEDEAO en charge du Développement Humain et des affaires sociales. La passation de services s'est faite avec les 2 commissaires sortants. pic.twitter.com/YaW0PZ13UY

— Fatou Sow Sarr (@FatouSowSarr1) August 3, 2022



La sociologue sénégalaise Fatou Sow Sarr est la nouvelle Commissaire de la CEDEAO en charge du Développement humain et des affaires sociales. Elle remplace à ce poste Dr Siga Fatima Jagne, commissaire sortante." Au terme d'une sélection entre 3 candidats du Sénégal, j'ai été retenu et ce matin (mercredi) à Abuja j'ai pris fonction en tant que Commissaire à la CEDEAO en charge du Développement Humain et des affaires sociales. La passation de services s'est faite avec les 2 commissaires sortants", s'est réjoui Pr Fatou Saw Sarr, socio-anthropologue et spécialiste du genre dans un post sur son compte twitter.Cette Commission est chargée des questions relatives "au développement d’une politique communautaire sur l’égalité des chances et sur l’égalité entre les hommes et les femmes sur le plan des opportunités de travail, à l’harmonisation du droit du travail et des législations en matière de sécurité sociale, à la promotion de l’alphabétisation, la formation professionnelle et l’emploi."La dite commission s'intéresse également à la" protection des droits des enfants et des autres groupes vulnérables, à l’élaboration de mesures appropriées de protection et d’assistance aux enfants et aux autres couches vulnérables, au suivi de l’intégration locale des citoyens de la CEDEAO en situation de réfugié, en vertu du Protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes, les droits de résidence et d’établissement, l’examen des questions d’urgence humanitaire et leur impact sur les citoyens de la CEDEAO."Il s'y ajoute "l’harmonisation des législations en matière de protection sociale, développement de la solidarité à l’échelle communautaire, suppression de toutes les contraintes qui empêchent les femmes de maximiser leurs contributions aux efforts d’intégration, ainsi que les avantages qu’elles peuvent en tirer, l’abolition de toutes formes de discrimination contre les femmes même sur le plan des pratiques coutumières. Et pour finir "l’harmonisation des Associations des femmes de l’Afrique de l’Ouest avec les organisations bilatérales, multilatérales et gouvernementales compétentes."