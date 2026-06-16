Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

CEDEAO : Guy Marius Sagna dénonce « l'absence de rapports d'audit annuels des institutions depuis 25 ans »



CEDEAO : Guy Marius Sagna dénonce « l'absence de rapports d'audit annuels des institutions depuis 25 ans »
Le parlementaire Guy Marius Sagna a dénoncé l'absence de rapports « d'audit annuels des institutions de la CEDEAO depuis 25 ans », liant directement cette opacité à la crise énergétique régionale. Cette déclaration a été faite lors d'une réunion du Parlement de la CEDEAO tenue à Dakar, centrée sur « l'exploitation des énergies renouvelables pour l'électrification rurale dans l'espace communautaire ».
 
Le député a rappelé que l'Afrique de l'Ouest compte entre « 220 et 230 millions de personnes privées d'électricité, touchant particulièrement 88 % des zones rurales, malgré un potentiel solaire africain représentant 60 % des capacités mondiales ».
 
Selon Guy Marius Sagna, cette situation découle d'un manque de volonté politique pour le « souverainisme énergétique et de détournements massifs de deniers publics » au sein des pays membres et de l'organisation régionale. Pour inverser cette tendance, l'élu appelle à une rupture démocratique et transparente, s'appuyant sur les pensées de Cheikh Anta Diop et de Joseph Ki-Zerbo pour exhorter l'Afrique à ne plus dépendre de l'extérieur.
Autres articles


Mardi 16 Juin 2026 - 18:30


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter