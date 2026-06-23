CEDEAO : Ouverture à Dakar d'un atelier sur la sécurité

L’Assemblée nationale du Sénégal a ouvert ce mardi 23 juin 2026, l’Atelier régional des parlementaires de la CEDEAO. La rencontre porte sur la Réforme et la Gouvernance du Secteur de la Sécurité. Le thème retenu s'intitule « Renforcement du contrôle parlementaire de la réforme du secteur de la sécurité en Afrique de l’Ouest ».



La cérémonie a été présidée par le député Ibou Gueye. Le Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité a rappelé le rôle essentiel des parlements dans la promotion de la paix et de la bonne gouvernance.



Cette première journée a permis d’approfondir les principes de la réforme selon les cadres de l’Union africaine et de la CEDEAO. Les échanges ont porté sur les mécanismes de contrôle, les défis sécuritaires régionaux et l’intégration des droits humains. L’atelier se poursuivra jusqu’au 25 juin 2026 pour renforcer les capacités des parlementaires et favoriser le partage de bonnes pratiques.