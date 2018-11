CESE: Macky Sall réélit Aminata Tall pour 5 ans

Le chef de l’Etat Macky Sall, a réélis pour 5 ans Aminata Touré, à la présidence du Conseil économique, social et environnemental (CESE), l’exhortant une application du principe de la parité dans la constitution du bureau de cette institution.



"Nous devons respecter le principe de parité dans la constitution du bureau du Conseil économique, social et environnemental", a dit le président Sall, lors de la cérémonie mercredi.



Cette cérémonie, selon M. Sall, "revêt une signification particulière en ce qu’elle ferme cinq années fructueuses et ouvre une nouvelle mandature, marquant le début d’une nouvelle mission pour certains et pour d’autres un nouveau palier du service à rendre à la nation".



Il a par ailleurs renouvelé "sa confiance à la présidente du CESE", ainsi qu’à tous ses membres. Cette institution est "l’un des socles les plus solides de la gouvernance inclusive", déclare M. Sall.