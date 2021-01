CHAN 2020: après la victoire de leur équipe, les Camerounais contents mais pas euphoriques

Les fans des Lions Indomptables n’en attendaient pas moins, pour la première fois qu’une sélection camerounaise avait la possibilité de jouer un match officiel dans le stade flambant neuf de Japoma.



Dans ce Championnat d’Afrique des Nations disputé à la maison, tout autre résultat qu’une victoire aurait été vécu comme un véritable drame. Et s’il fallait ne prendre en compte qu’un indice, sur l’engouement suscité par ce match auprès du public de Douala, c’est sans conteste la vitesse avec laquelle les 12 500 billets, correspondant à la jauge des 25 % de la capacité du stade, se sont arrachés.



Si la victoire face à l’adversaire du jour a été un vrai soulagement, elle n’a cependant pas entraîné d’euphorie particulière. La faute, sans doute, à l’ambiance de soupçon, accusation de manipulation de test Covid, formulé par la partie congolaise à l’encontre du Cameroun.



Certains, y compris parmi les plus irréductibles fans des Lions Indomptables, se demandant s’il y a eu vraiment intention de tricher ou du moins de déstabiliser l’adversaire du jour.



Mais en attendant d’y voir plus clair, les Camerounais se réjouissent de poursuivre la route dans leur tournoi. Ils ne rêvent désormais que d’une chose : le trophée final.



Ecoutez la satisfaction du sélectionneur camerounais, recueillie par Eric Mamruth du service des sports.