CHAN 2025 : la Centrafrique renverse le Cameroun et s’offre une première historique

Victorieux de la Centrafrique à l’aller, le Cameroun a été renversé et donc éliminé aux portes du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2025 suite à sa défaite (1-2), ce samedi au stade omnisports de Kouekong, à Bafoussam, pour le compte du match retour du deuxième tour préliminaire.



Malgré l’ouverture du score d’Angel Yondjo, l’équipe locale du Cameroun s’incline face à la Centrafrique (1-2, agg 2-2) et ne disputera pas le CHAN 2025. Le Cameroun s’était pourtant imposé 1-0 au match aller, en Côte d’Ivoire. Une nouvelle désillusion pour les « Lions » A prime du Cameroun.



De son côté, la Centrafrique décroche une qualification historique en phase finale du CHAN grâce à la règle du but à l’extérieur. Et ce, pour une première dans l’histoire de la sélection locale. La Centrafrique participera à la grand-messe du football qui se déroulera du 1er au 28 février 2025 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.