CHAN 2025 : voici les deux arbitres sénégalais retenus

Les arbitres sénégalais Adalbert Diouf et Issa Sy figurent parmi les sifflets retenus pour la phase finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2025), prévu du 1ᵉʳ au 28 février prochain au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.



La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce jeudi, la liste des arbitres devant officier lors de la phase finale du CHAN-2025, une compétition qui réunit des joueurs évoluant en Afrique.



L’édition 2025 verra la participation de 26 arbitres centraux, 25 arbitres assistants et 14 arbitres vidéo (VAR).



L’arbitre Adalbert Diouf, international depuis 2019, va officier comme arbitre central. Diouf, habitué des compétitions continentales, a par exemple dirigé la semaine dernière la rencontre Mali-Mauritanie, comptant pour la dernière phase des éliminatoires du CHAN 2025.



Issa Sy, quant à lui, est arbitre international depuis 2015. Il est crédité d’une riche expérience dans l’arbitrage sur le continent.