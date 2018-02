CHU Fann : Le Président Macky Sall inaugure ce mercredi le Centre des opérations d'urgence sanitaire (COUS)

Ce mercredi, 21 février 2018, le Présient Macky Sall va inaugurer le siège du Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire (COUS) situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier Universitaire de Fann. La réception de ces nouveaux locaux du COUS se fera en présence du ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) M. Abdoulaye Diouf Sarr.

Selon le communiqué du département de la Santé, parvenu à la rédaction de pressAfrik, "le bâtiment du COUS est un des premiers en son genre sur notre continent. Il est équipé selon les standards internationaux avec un accent particulier sur la sécurité des locaux et des informations".



La construction du siège du COUS et son équipement sont le fruit de la coopération entre le Sénégal et les USA. Le Centre des Opérations d’Urgence Sanitaire COUS, a été créé le 1 décembre 2014 par arrêté ministériel. Il a pour mission de définir les mesures d’urgence à mettre en œuvre selon les situations d’urgence sanitaires; coordonner l’action des différents acteurs impliqués dans la réponse aux urgences sanitaires; définir les mesures d’urgence à mettre en œuvre selon les situations d’urgence sanitaires.



Le COUS est également chargé de coordonner l’action des différents acteurs impliqués dans la réponse aux urgences sanitaires; de superviser les opérations de terrain; d'assurer la liaison entre acteurs de la réponse d’urgence et le Ministre de la Santé; d' assurer la surveillance épidémiologique des maladies à potentiel épidémique non ciblées par le Programme Elargi de Vaccination (PEV); de coordonner la mise en place d’un système de contrôle sanitaire efficace au niveau des points d’entrée (air, mer et terre); susciter un système de surveillance intégré avec les autres secteurs; assurer la coordination du Point Focal du Règlement Sanitaire International (RSI).