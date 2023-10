CM : La FIFA refuse à la Palestine de jouer en Algérie

Grosse déception pour la sélection nationale palestinienne de football. b « Les Lions de Canaan » ne pourront pas évoluer dans les stades algériens lors de leurs campagnes éliminatoires de la Coupe d’Asie 2027 et du Mondial 2026. Selon El Moudjahid, la Confédération asiatique et la FIFA ont donné des suites défavorables à la demande de la fédération palestinienne. La PFA avait émis le vœu de recevoir les adversaires de la sélection nationale palestinienne en Algérie pour ses deux événements sportifs.



La FAF avait donné son accord pour que les protégés du coach tunisien, Makram Daboub, puissent recevoir leurs adversaires en Algérie, assurant même qu’elle prendrait en charge tous les frais. La FIFA et la CFA ont appliqué la réglementation en vigueur, invitant la PFA à choisir une domiciliation dans la zone asiatique. Pour les qualifications à la phase finale de la coupe du monde, la Palestine évolue dans le groupe « I », en compagnie de l’Australie, du Liban et du Bangladesh. Les deux premières journées sont prévues pour le mois de novembre prochain. Néanmoins, la sélection palestinienne pourra toujours organiser ses matchs de préparation, en prévision des évènements cités, en Algérie. La réglementation ne s’y oppose pas.