Une offre de 15 millions d’euros de Crystal Palace pour s’attacher les services d’Ismaëla Sarr

Le mercato estival bat son plein à Marseille. Les dirigeants marseillais s’activent pour faire de nouvelles recrues. En effet, le Club Olympien a enregistré de nouvelles arrivées comme Lilian Brassier, Pierre-Emile Hojberg, Ismaël Koné ou encore Mason Greenwood et d’autres recrues sont attendues dans les prochains jours.



Des départs sont aussi prévus pour faire des rentrées financières. En ce sens Pape Guèye, Illiman Ndiaye et Pierre-Emerik Aubammeyang ont, quant à eux plié bagages. Selon la presse sportive internationale, Ismaëla Sarr est également sur la ligne de départ.



Arrivé en Cité Phocéenne à l’été 2023, l’international sénégalais (64 sélections,13 buts) n’a pas réussi à s’imposer comme un élément indispensable dans l’équipe marseillaise malgré les nombreux changements d’entraineurs opérés.



Sous contrat jusqu’en 2028, le natif de Saint-Louis a réalisé une saison en dents de scie avec 5 buts et 6 passes décisives. Cependant, l’ailier sénégalais présente un intérêt de taille pour Crystal Palace. Ainsi les Eagles ont formulé une première offre autour de 15 millions d’euros.



Le journal Les Echos, nous apprend que les pourparlers entre les deux clubs avancent à grands pas. Les parties espèrent parvenir à un accord contractuel qui pourrait courir jusqu’en 2029.



De plus, Ismaël Sarr a donné son feu vert au club anglais et est prêt à rejoindre la capitale anglaise. Passé par Metz, Rennes et plus récemment Watford, Ismaël Sarr pourrait faire son retour en Premier League dans les prochains jours.