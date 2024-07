Ligue de football amateur : Abdoulaye Sow envisage de rendre le tablier

Le président Abdoulaye Sow a fait part de son intention de ne pas rester à la tête de la ligue de football amateur.



« je vais clarifier les choses. Mon club Kaffrine, dont je suis le président va disputer le championnat professionnel. Un débat est agité et certains gens se demandent si je vais rester à la ligue de football amateur. Je leur dit tout de suite que je ne resterai pas à la tête du foot amateur », en marge de la finale du championnat de national 1 à Diourbel.



Abdoulaye Sow se veut claire. Sa conviction personnelle est son éthique fondent plus sa décision de ne pas continuer que les

règlements du football. «Du point de vue du règlement rien ne m’empêche de continuer à présider au destinées du football amateur. Je pouvais rester jusqu’au terme de mon mandat, car je suis toujours le président de la ligue de Kaffrine. Et c’est cette entité qui a porté ma candidature et elle est amateur, explique désormais l’ex président.»



L’As kaffrine faisant partie des équipes promues en ligue 2, le président dit attendre que le cahier de charges soit respecté et que son club accepté par la ligue professionnelle pour aviser, rapporte STADE.



«Lorsque la ligue professionnelle agréera notre candidature à jouer en professionnelle, toute les conséquences de droit seront tirées par rapport a ma conviction. Car je ne vais pas organiser des

clubs amateurs en dirigeant un club professionnel », déclare-t-il avant de rajouter « je ne m’attache pas un poste spécifique pour servir le football sénégalais. Mon ambition est de servir partout».



Le journal de préciser qu'aucun texte réglementaire n’interdit ce cumul de fonction, comme au moment où Djibril Wade cumulait son poste a la ligue professionnelle tout en étant président de NGB, sa conviction repose sur un problème d’éthique.