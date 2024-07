La ministre des Sports décide de reporter l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de Football

L'assemblée générale ordinaire de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), récemment au cœur de vives controverses, a été reportée à une date ultérieure.



La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé ce report à travers un communiqué, précisant que cette décision fait suite à une demande du ministère de tutelle. Une lettre de Mme Khady Diène GAYE, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, a en effet été adressée à la FSF, demandant la suspension de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le 13 juillet 2024, afin de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa régularité.



Ainsi, la FSF a décidé de se conformer à cette demande de l'autorité de tutelle. Les détails concernant la nouvelle date et le lieu de l'Assemblée Générale seront communiqués ultérieurement. Par ailleurs, la FSF a annoncé la tenue d'une réunion du ComEx ce samedi à 10h.



Le report de cette Assemblée Générale trouve son origine dans les contestations émises par les présidents de clubs, qui ont dénoncé des irrégularités concernant la convocation de l'AG. Informés par une missive de la FSF datée du 24 juin dernier, les présidents de clubs ont fait valoir qu'ils n'ont pas bénéficié du délai de 60 jours prévu par les articles 28 et 29 des statuts de la FSF pour participer à l'ordre du jour. Ces points ont été soulevés notamment par Djamil Faye, président de Jappo Olympique Guédiewaye, dans une lettre adressée à Me Augustin Senghor.



Récemment, le collectif des présidents de clubs de football amateur du Sénégal a également demandé l'annulation de l'assemblée générale et a écrit au ministre des sports pour réclamer le report de l'AGO. Ils ont exprimé leur préoccupation quant aux manquements graves aux exigences statutaires de convocation et de tenue d'une telle instance, soulignant que ces lacunes compromettent l'exercice de leurs droits en tant que membres de la FSF, délégataire de pouvoir de l'État du Sénégal, notamment à l'approche des élection