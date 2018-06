CM2018 : Danemark et l’Australie fond match nul (1-1)

Le match entre le Danemark et l’Australie s’est soldé sur un match nul (1-1). Ce match rentre dans le cadre de la deuxième journée du groupe C dans cette Coupe du Monde Russie 2018.



Les Danois ont ouvert la marque à la 7e minute par l’entremise du joueur de Tottenham Eriksen. Avant que Jedinak n’égalise sur penalty à la 39e minute de jeu.



Avec ce match nul, le Danemark totalise 4 points dans le groupe C après son sa victoire lors de son premier face au Pérou. Les Danois feront face à la France lors de la troisième et dernier match de phase de poule.



L’Australie, elle enregistre son premier point dans le tournoi après son revers (1-2) contre la France. Les Australiens affronteront le Pérou lors de leur prochain match de poule.