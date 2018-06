CM2018 : Grzegorz Krychowiak «C'est une victoire logique du Sénégal »

Les Polonais étaient impuissants face aux Sénégalais ce mardi à l’occasion du premier match des deux équipes dans la Coupe du Monde Russie 2018. En effet, la Pologne a courbé l’échine devant le Sénégal sur le score de (2-1). Une défaite amère chez les joueurs polonais notamment Grzegorz Krychowiak qui reconnait tout de même la supériorité de l'équipe sénégalaise sur ce match.



« Une défaite difficile, le match s’est équilibré au début, nous avons par la suite encaissé deux buts stupides », a laissé entendre celui qui a réduit le score pour la Pologne.



Le milieu polonais reconnait la supériorité de l’équipe sénégalaise dans cette rencontre. Selon lui «le Sénégal a réalisé un match solide et très costaud. Ils se sont donné énormément, et voilà c’est une victoire logique. C’est difficile à dire, nous allons analyser le match pour ne pas répéter les mêmes erreurs commises, face au Sénégal.».



Malgré, la déception, le joueur du Paris Saint-Germain reste optimiste pour le reste de la compétition. « Maintenant, il nous reste deux matchs, nous allons nous concentrer pour gagner et espérer sortir du groupe ».