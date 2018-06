CM2018: Habib Béye : «Ça fait plaisir de voir Aliou Cissé mettre en place des..."

Aliou Cissé et ses joueurs ont réussi leur entrée en lice dans cette Coupe du Monde Russie 2018 en battant la Pologne (2-1). Donnant ainsi satisfaction à tous les supporters des « Lions » du Sénégal.



C’est le cas du consultant de Canal+ et ancien mondialiste avec l’équipe nationale du Sénégal en 2002, Habib Béye qui a exprimé tout son bonheur de voir son ancien coéquipier et actuel sélectionneur des « Lions » Aliou Cissé maitriser son système de jeu durant toute la rencontre.



« Ce qui me fait plaisir c'est de voir Aliou Cissé mettre en place des choses qui fonctionnent. La réaction du sélectionneur, qui met Cheikh Ndoye, qui remet de la densité et derrière ça sourit aux Sénégalais (…) Donc on a vu une grosse force collective de la part des sénégalais », s’est satisfait le consultant qui épaulait le reporter de Canal+ dans les tribunes du Stade pour les téléspectateurs de chaine cryptée.



L’ancien joueur de l'OM d’ajouter «Dès les premières minutes, on a senti une force collective qui s'est dégagée de cette équipe avec un 4-4-2 bien huilé où chacun savait quoi faire. Avec Sadio Mané et Ismaila Sarr, les deux attaquants, qui bloquaient les transitions des Polonais. Ça a été vraiment étudié de la part des Sénégalais ».



La victoire des « Lions » est entièrement méritée malgré quelques difficultés subies durant le match. « Pour moi, la victoire a été tout à fait méritée. Ils étaient en difficulté, c'est vrai, pendant 10 à 15 minutes en seconde période sur le changement tactique de la Pologne et il y a eu le réajustement d'Aliou Cissé », a-t-il conclu.