CM2018-Iran-Espagne (0-1) : Ramos et Cie empochent difficilement les 3 points

Les Espagnols ont finalemen t réussi à empocher les 3 points de la victoire après un match épique face aux Iraniens. Ces derniers, après une première mi-temps passée dans leur zone, ont pris les choses en main après le but marqué par Diégo Costa à la 53e minute de jeu. Poussant la bande à Sergio Ramos derrière leurs derniers retranchements, ils ont réussi à créer une grande frayeur aux Espagnols avec un but qui a finalement été invalidé.



L'Espagne, qui peut se montrer heureuse d'avoir raflé les 3 points rejoint le Portugal en tête du Groupe B avec 4 points, suivis de l'Iran, 1 point et le Maroc battu plus tôt par les Portugais, se retrouve avec 0 point et est définitivement éliminé.