CM2018 Vidéo - Cristiano Ronaldo ouvre la marque face au Maroc (1-0)

Le Portugais Cristiano Ronaldo a ouvert le score dès la 4e min de jeu face au Maroc ce mercredi pour le compte de la deuxième journée de la poule B. Le joueur du Réal Madrid inscrit ainsi son quatrième but dans cette Coupe du monde russe. Il a également marqué le but le plus rapide de la compétition jusqu’ici. Il devance Kagawa qui avait marqué le but le plus rapide ce mardi face à la Colombie à la 6e minute. Le Portugal mène ainsi par (1-0) et le Maroc qui avait perdu son premier match doit s'imposer pour rester dans la compétition.

Match en cours...