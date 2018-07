CNAAT: un contrat de 130 milliards signé pour renforcer le PACASEN

A l’Issue de la Conférence nationale sur l’Aménagement et l’attractivité du territoire (CNAAT) à Diamniandio, l’Etat du Sénégal et la Banque mondiale ont entériné un contrat de 130 milliards francs CFA portant sur le Programme d’appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (PACASEN), ce lundi 9 juillet 2018.



La signature du contrat dudit projet s’est déroulée en présence du ministre des Finances Amadou Ba et le représentant de la Banque mondiale au Sénégal madame Louise Scott en compagnie de l’ambassade de la France au Sénégal, Monsieur Christophe Bigot.



Ce Programme d’appui aux communes et aux agglomérations s’inscrit dans la phase 1 du programme d’opérationnalisation de l’acte III de la décentralisation du Sénégal évalué à 700 milliards Fcfa. L'Etat du Sénégal participera à hauteur de 30 milliards de, La Banque mondiale sera le plus gros bailleur avec 55 milliards Fcfa, suivie de l'Agence française de développement (AFD) avec 45 milliards Fcfa



Venu représenter l’Agence française de développement, M Bigot a soutenu que « le Sénégal est la première destination en France pour les collectivités françaises, une destination de jumelage et de coopération. Donc notre relation n'est pas toujours politique, mais aussi entre collectivités territoriales. »



Il poursuit : «l’objectif est de soutenir la mise en œuvre de l’acte 3 de la décentralisation en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales. Et, ce grace aux bénéfices induits par les réformes, les 599 communes villes départements bénéficieront des impacts du PACASEN, pour répondre aux besoins de la population en santé, en éducation, en sécurité et surtout un facteur de développement économique », a-t-il indiqué dans son allocution.