La participation du Sénégal à la COP31 débouche sur de premières perspectives financières concrètes pour faire face aux bouleversements climatiques, grâce à l'action des entités nationales accréditées comme La Banque agricole (LBA) et le Centre de suivi écologique (CSE). L'institution bancaire a ainsi bouclé le premier décaissement d'une enveloppe globale estimé à plus de 30 milliards de francs CFA, destinée à financer une ligne de crédit dédiée à l'agriculture intelligente face au climat pour soutenir les exploitants.



Les efforts de mobilisation du pays s'étendent également à la préservation du littoral et à la lutte contre l'érosion côtière. Le Centre de suivi écologique (CSE) a déposé une requête de plus de 17 millions de dollars auprès du Fonds pertes et dommages et du réseau de Santiago, dont l'examen par le conseil d'administration est attendu en décembre 2026, rapporte la RTS dans son journal de 20h.



Parallèlement, l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille verte bénéficie d'un net regain d'intérêt de la part des partenaires internationaux, notamment la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Ces nouveaux appuis doivent permettre d'accélérer la concrétisation des projets matures de reverdissement à travers le territoire national.