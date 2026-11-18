Le Premier ministre a souligné en Conseil ce mercredi que la "jeunesse doit constituer le premier héritage vivant de Dakar 2026". À ce titre, "la base de données des volontaires des Jeux, ainsi que celle de toutes les structures dédiées à l’insertion des jeunes, seront exploitées pour préparer leur orientation vers la formation, les stages, le service civique, l’emploi ou l’entrepreneuriat".



Le chef du gouvernement a ^par ailleurs, réitéré au Président de la République les vives félicitations du gouvernement pour son leadership dans le pilotage des JOJ Dakar 2026, ainsi qu'à l'occasion du Forum de Paris sur la Paix et du Sommet de la Francophonie à Phnom Penh. Il a rappelé l’importance attachée à l’héritage des Jeux, qui doit se mesurer à la création d’emplois, au développement des compétences et à l’émergence d’activités économiques pérennes.



Intégré à l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, le programme JOJ Impact-Héritage est en cours de structuration. Il doit convertir les investissements et les partenariats en opportunités durables pour l’économie du sport, le tourisme, les industries culturelles et créatives et l’accueil de grands événements. La gouvernance de cet héritage constitue une priorité immédiate, avec la finalisation d'un projet d’arrêté du Premier ministre pour instituer un cadre de gouvernance, en application de l’arrêté présidentiel du 30 janvier 2026. Dans cette attente, les ministres concernés ont reçu l'instruction de préserver les infrastructures, les équipements et les partenariats hérités des Jeux.