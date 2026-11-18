Le Premier ministre a insisté sur la sécurisation des ressources financières indispensables à l’indemnisation et à la libération des emprises du port multifonctions de Ndayane, selon le communiqué du Conseil des ministres. Il a également exigé des délais de raccordement au réseau électrique de la SENELEC compatibles avec la programmation des essais prévue au cours de l'année 2027.



Abordant le projet du réseau gazier du Sénégal, le chef du gouvernement a demandé de veiller avec rigueur à la sécurisation des financements, au respect du calendrier de mise en œuvre ainsi qu'à la maîtrise des impacts environnementaux et sociaux.



Enfin, le Premier ministre a rendu compte au Conseil des préparatifs de la commémoration du 82e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, programmée pour le 1er décembre 2026. Il a engagé les ministres concernés à accélérer, durant les prochains mois, les travaux de structuration liés au Mémorial national, au Centre de documentation et de recherche et au Conseil national de la Mémoire et de la Gestion du Patrimoine historique.