CR7 réclame ses amis Marcelo et Bruno Alves à la Juve

Encore chez les Italiens, Cristiano Ronaldo tente de ramener ses amis à la Juventus, selon le journal Tuttosport. Bruno Alves et Marcelo pourraient en effet rejoindre les Bianconeri très prochainement. Pour le Portugais de Parme, il s’agirait d’une idée de remplacement à Medhi Benatia. Pour le Brésilien du Real Madrid, les dirigeants de la Juve envisagent l’opération comme de plus en plus faisable, à court ou moyen terme.