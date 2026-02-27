CRFPE de Kolda : lancement officiel de la formation de la 13e promotion composée de 350 élèves-maîtres

Le Centre régional de formation des personnels de l’éducation (CRFPE) de Kolda a officiellement accueilli, ce jeudi 26 février, sa 13e promotion composée de 350 élèves maîtres. La cérémonie de présentation s’est tenue lors de l’amphi de rentrée, en présence des autorités administratives et territoriales, ainsi que du corps professoral.



Tous inscrits en option française, ces futurs enseignants bénéficieront d’une formation polyvalente leur permettant d’intervenir aussi bien au préscolaire qu’à l’élémentaire. Une approche qui vise à répondre efficacement aux besoins du système éducatif sénégalais, notamment dans les zones où la polyvalence constitue un atout majeur.



Selon le Directeur du CRFPE, Adama Diagne, l’objectif est de doter les élèves maîtres de compétences pédagogiques solides, mais aussi d’outils pratiques adaptés aux réalités du terrain. « Il s’agit de former des enseignants capables de s’adapter aux différents niveaux d’apprentissage et aux contextes scolaires variés », a-t-il indiqué devant l’assistance.



La grande nouveauté de cette année académique réside dans le recrutement d’une vingtaine de maîtres d’application intérimaires. Ces derniers seront choisis dans quatre écoles relevant de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda afin d’assurer un meilleur encadrement des stages pratiques.



Cette mesure intervient dans un contexte marqué par une hausse significative des effectifs. En effet, la 13e promotion compte 75 élèves maîtres de plus que celle de l’année précédente. Une augmentation qui a nécessité un renforcement du dispositif d’accompagnement pédagogique.