Football : la Ligue Pro publie les premières valeurs marchandes des joueurs de Ligue 1

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a dévoilé, ce vendredi 27 février 2026, la première actualisation de la valeur marchande des joueurs du championnat local. Basé sur les données de la plateforme spécialisée Transfermarkt, ce classement place l'attaquant de Génération Foot (GF), Abdourahmane Mbodji, en tête avec une valeur estimée à 300 000 euros, soit environ 197 millions de francs CFA.



Le jeune buteur de 17 ans devance Boubacar Coly (Casa Sports) et Mohamed Diop (AJEL de Rufisque), tous trois figurant parmi les meilleurs réalisateurs actuels du championnat. Sur l'ensemble de la liste, le club de Génération Foot domine avec quatre représentants, suivi du Casa Sports et de Teungueth FC qui en comptent deux chacun. Les clubs de l’AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur, AJEL, l'US Ouakam et la SONACOS complètent ce recensement des talents les plus cotés.



Cette publication fait suite à l'intégration officielle de la Ligue 1 sénégalaise sur Transfermarkt en octobre dernier. Le Sénégal est ainsi devenu le 11e championnat africain à figurer sur ce site de référence mondiale pour les statistiques et les transferts, rejoignant des nations comme le Maroc, l’Égypte ou l’Afrique du Sud.



Pour la LSFP, cette visibilité accrue constitue une étape majeure dans la professionnalisation du football local. Elle vise à faciliter le suivi des performances sportives et à attirer l'attention des recruteurs internationaux sur le potentiel des joueurs évoluant au Sénégal.