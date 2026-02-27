Kédougou : démantèlement d’une bande armée spécialisée dans le braquage de sites aurifères

La section de recherches de la gendarmerie de Kédougou a interpellé six membres présumés d'un gang de braqueurs qui sévissait depuis août 2025 dans les zones d'orpaillage. L'opération, menée entre le 18 et le 25 février 2026, a permis de saisir un important arsenal, dont un fusil AK-47, un fusil de chasse, des armes blanches et un détecteur d'or.



Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols en réunion avec usage d'armes à feu et vol de bétail. Le groupe visait principalement les commerçants et les orpailleurs sur les axes stratégiques menant aux sites de Bantaco, Djindji et Samécouta. Agissant de nuit et encagoulés, les assaillants étudiaient soigneusement les itinéraires de leurs victimes pour mener des attaques ciblées.



Cette enquête approfondie fait suite à une recrudescence de la violence sécuritaire enregistrée entre le 23 janvier et le 13 février 2026 dans la région. Outre l'armement, les gendarmes ont mis la main sur trois motocyclettes et deux bœufs issus de leurs activités criminelles.