Ça brûle à Colobane : vendeurs et policiers se bagarrent

Vendeurs de friperies et policiers sont en tain de s’affronter ce vendredi matin à Colobane. Ces commerçants qui ont été deguerpis des trottoirs de cette commune, dans la nuit du samedi à dimanche passé, sont revenus hier jeudi pour se réinstaller.



D’après un témoin qui a partagé l’information (avec la photo) sur sa page Facebook , les limiers ne les ont pas laissés faire ce matin. Des échanges de pierres contre des grenades lacrymogènes ont eu lieu et les marchands ont brûlé des pneus et des étales sur la chaussée. Info à suivre...



