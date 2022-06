Ça chauffe à Cité Keur Gorgui vers le domicile de Sonko

Des jets de pierres et de gaz lacrymogènes entre forces de défenses et de sécurité ont déjà commencé à la Cité Keur gorgui, quartier où réside l’opposant Ousmane Sonko. Lui et les autres leader de la coaltion Yewwi Askan Wi ont appelé à une manifestation ce vendredi, alors que c’est interdit par le préfet de Dakar.

Moussa Ndongo

