Cagnotte pour Falla Fleur: plus de 7 millions FCfa déjà récoltés

Licencié par Dakarnave le 20 novembre dernier, après avoir purgé 6 mois de prison ferme, Ndèye Fatou Fall alias Falla Fleur peut compter sur ses frères patriotes pour se refaire une santé financière. Les militants et sympathisants du parti Pastef dissous ont ouvert une cagnotte pour elle.



En l’espace de quelques jours, ils ont récolté la somme de six (6) millions de F Cfa et quelques, en plus de 2622,34 euro sur Paypal, soit plus d’un million 600.000 F C fa, ce qui fait un total de plus de 7 millions F Cfa.



Selon "Les Echos" qui donne l’information, la cagnotte reste ouverte jusqu’au 10 décembre prochain.