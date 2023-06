Caisse de Sécurité Sociale : Sept travailleurs en CDD et CDI "licenciés sans motif palpable"

Les travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale ( CSS) informent l'opinion nationale d’une "injustice qui ne cesse de perdurer à la CSS et que personne n’ose dénoncer".



Depuis février 2023 sept (7) salariés ont été arrêtés sans motif palpable. "Après plusieurs années à la Caisse de Sécurité Sociale avec des CDD et stages tous confondus, des C.D.I. ont été confirmés en janvier 2023. Aucun document n’a été délivré pour la suspension dudit C.D.I. et ces agents n'ont pas perçu leurs salaires depuis février 2023".



"Nous interpellons le Président de la république et le ministre du travail de bien vouloir trouver une solution face à ce drame administratif", alertent-ils .