Caisse des Dépôts et Consignations : Fadilou Keita annonce un plan social pour optimiser les ressources humaines

Le Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Fadilou Keita, a annoncé la mise en place d’un plan social visant à préserver un maximum d’emplois au sein de l'institution, selon le communiqué parvenu ce jeudi à PressAfrik.

Ce plan, autorisé par la Commission de Surveillance de la CDC, comprend un programme de mobilité interne, permettant à environ une vingtaine d’agents de toute catégorie de se redéployer au sein des différentes filiales du groupe, sous forme de détachement.



Afin de garantir la transparence et l’équité de ce processus, un comité de mise en œuvre a été formé. Ce comité se compose de cinq membres, dont trois personnalités indépendantes. Il inclut le Chef de Département Juridique de la CDC, le Conseiller Juridique en charge de la fiscalité à la CDC, un inspecteur du travail et de la Sécurité Sociale, ainsi qu'un spécialiste en management des ressources humaines et un expert-comptable, Conseiller juridique et fiscal. Ces membres auront pour mission de gérer les dossiers en fonction des critères établis, en accord avec les rapports et recommandations des audits.



Le comité conduira des entretiens individuels avec les travailleurs concernés afin de répondre à leurs préoccupations et garantir un traitement juste et responsable. La CDC a réaffirmé son engagement à respecter les droits des travailleurs et à se conformer aux règles et réglementations en vigueur durant toute cette démarche.



En effet, dès sa prise de fonction, Fadilou Keita a commandité plusieurs audits internes afin d’établir un diagnostic précis de la situation de la CDC. L’un de ces audits, réalisé par le cabinet KPMG, a révélé la nécessité d’optimiser la gestion des ressource humaines au sein de l'institution.