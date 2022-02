Camberène : découverte d’un corps sans vie enfermé dans un sac depuis samedi

Le corps sans vie d’un homme âgé d’une trentaine d’années a été découvert ce mardi par des habitants de Camberène, une commune située dans la banlieue de Dakar.



Le jeune homme, bijoutier de son état et marié, avait disparu depuis samedi. N’ayant plus de ses nouvelles, sa famille avait signalé sa disparition à la police. C’est ce mardi que son corps a été découvert dans une voiture garée à Cambèrene.



Selon des informations obtenues par PressAfrik, ses mains étaient liées. Et la police scientifique est sur place.