Kaolack : une jeune femme accouche sur une terrasse et abandonne son nouveau-né sous une bassine

Âgée de 23 ans et mère de trois enfants, Aissatou Sakho a été arrêtée par la brigade territoriale de Kaolack pour « tentative d’infanticide ». Elle aurait accouché dans la nuit sur la terrasse de la maison où elle travaille, avant de dissimuler son nouveau-né sous une bassine.
Selon le journal Libération, l’entourage de la jeune femme ignorait sa grossesse. Après la naissance, elle aurait enveloppé le nouveau-né dans un pagne avant de le couvrir avec une bassine. Elle aurait ensuite regagné l’appartement de sa patronne sans signaler l’accouchement.
La découverte du bébé est survenue lorsqu’un colocataire, sorti prendre l’air sur la terrasse, a entendu des pleurs provenant d’un coin de l’espace. En soulevant la bassine, il a découvert le nouveau-né vivant, enveloppé dans un pagne. Il a aussitôt alerté le voisinage et le délégué de quartier, qui ont prévenu la patrouille de gendarmerie en poste à Kahone.
Entre-temps, Aissatou Sakho s’était enfermée dans les toilettes, prétextant des troubles intestinaux. Les gendarmes ont dû intervenir pour la faire sortir, près d’une heure après la découverte du nourrisson.
La mise en cause a été conduite à l’hôpital pour une prise en charge médicale. Le nouveau-né a, de son côté, été admis au service de pédiatrie. L’affaire a été signalée à l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui a engagé une procédure.
Selon le journal Libération, l’entourage de la jeune femme ignorait sa grossesse. Après la naissance, elle aurait enveloppé le nouveau-né dans un pagne avant de le couvrir avec une bassine. Elle aurait ensuite regagné l’appartement de sa patronne sans signaler l’accouchement.
La découverte du bébé est survenue lorsqu’un colocataire, sorti prendre l’air sur la terrasse, a entendu des pleurs provenant d’un coin de l’espace. En soulevant la bassine, il a découvert le nouveau-né vivant, enveloppé dans un pagne. Il a aussitôt alerté le voisinage et le délégué de quartier, qui ont prévenu la patrouille de gendarmerie en poste à Kahone.
Entre-temps, Aissatou Sakho s’était enfermée dans les toilettes, prétextant des troubles intestinaux. Les gendarmes ont dû intervenir pour la faire sortir, près d’une heure après la découverte du nourrisson.
La mise en cause a été conduite à l’hôpital pour une prise en charge médicale. Le nouveau-né a, de son côté, été admis au service de pédiatrie. L’affaire a été signalée à l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO), qui a engagé une procédure.
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