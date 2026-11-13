Bargny : Leduc Sénégal expulsée du Port minéralier et condamnée à verser 4,752 milliards de Fcfa

La société Leduc Sénégal, filiale du groupe français du même nom qui participe à la construction du Port minéralier et vraquier de Bargny, vient d'essuyer un lourd revers judiciaire dans le litige qui l'oppose à Minergy Port Sa. Selon les informations du journal Libération, le 12 novembre, le Tribunal de Commerce de Dakar a validé le rapport d'expertise qu'il avait lui-même ordonné, puis a prononcé la rupture du contrat de bail qui liait les deux entreprises.



En conséquence, les juges ont ordonné que Leduc Sénégal quitte les lieux loués, aussi bien elle-même que ses biens et toute personne occupant les lieux de son fait. Elle devra en outre verser à Sénégal Minergy Port, gestionnaire du Port minéralier et vraquier, un montant de 4.752.000.000 F correspondant aux pénalités de retard.



Si la juridiction a rejeté le surplus des réclamations de Sénégal Minergy Port, elle a en revanche décidé que la résiliation du bail et l'expulsion seront applicables immédiatement, sans attendre un éventuel recours.



De son côté, Leduc Sénégal a vu sa demande reconventionnelle rejetée et devra supporter l'ensemble des frais de procédure.