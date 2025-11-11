Cambriolage à Matam : des Iphones 13 pro max, 14 pro max d'une valeur de plus de 17 millions de F CFA emportés

Des malfaiteurs ont pris pour cible un magasin de vente de téléphones portables, situé non loin de la gare routière de Ourossogui, dans le département de Matam (nord-est), dans la nuit du lundi 10 novembre 2025. Ils ont emporté avec eux des matériels électroniques d'une valeur de plus 17 millions de FCFA.



Alertée, la gendarmerie de la brigade territoriale s’est rendue sur place pour procéder aux constats d'usage. A travers les images de la caméra de surveillance, ils ont aperçu un homme encagoulé en train de s’emparer de toutes les boites de téléphone, informe la Rfm.



D’après le propriétaire, quand il a ouvert ce matin son magasin, il n’avait que ses yeux pour constater les dégâts. Selon lui, les cambrioleurs ont troué le mur de l’autre coté du bâtiment pour s'introduire dans son magasin et emportaient des iPhones 13 pro max, 14 pro max, 16 pro max, 12 simple, entre autres.

