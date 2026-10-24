Premier League : Aston Villa fait chuter Manchester City pour la première fois de la saison

Ce samedi après-midi, Aston Villa recevait Manchester City à Villa Park à l’occasion de la 8e journée de Premier League. Les Villans, en pleine confiance après une série de six matches sans défaite toutes compétitions confondues, défiaient des Citizens leaders du championnat avec sept victoires consécutives en autant de rencontres. Les hommes d’Enzo Maresca restaient également sur un large succès contre l’AEK Athènes (5-1) en Ligue des Champions, mais devaient se méfier d’une équipe d’Unai Emery particulièrement efficace ces dernières semaines.



Pour ne pas chuter dans le piège de Birmingham, le coach italien a aligné son attaque-type avec Cherki, Doku, Ndiaye et Haaland.



Malgré cette armada, c’est Aston Villa qui a rapidement pris les commandes de la rencontre grâce à Nicolas Jackson, qui a profité d’une erreur de contrôle de Marc Guéhi pour ouvrir le score (1-0, 7e). Bousculé, Manchester City a tenté de réagir par l’intermédiaire d’Iliman Ndiaye, de Rayan Cherki et de Jérémy Doku, mais s’est heurté à un Zion Suzuki inspiré, également sauvé par son poteau sur une tentative de l’ancien de l’OM (28e). Malgré plusieurs situations intéressantes, les Citizens ont rejoint les vestiaires avec un but de retard, face à des Villans solides et dangereux en contre-attaque sous l’impulsion d’un McGinn au four et au moulin.



La boulette de Donnarumma a condamné City



Au retour des vestiaires, Maresca a fait sortir Guéhi et Cherki. Ainsi, Manchester City a rapidement relancé le suspense. Erling Haaland a égalisé de la tête sur un centre d’Iliman Ndiaye (1-1, 52e), concrétisant la meilleure entame des visiteurs. Mais Aston Villa a une nouvelle fois fait preuve d’un réalisme redoutable. Sur un contre rondement mené, Nicolas Jackson s’est offert un doublé après une combinaison avec Ibrahim Mbaye (2-1, 60e) et a profité de l’énorme boulette de Donnarumma pour s’offrir un doublé. Malgré les tentatives de Jérémy Doku et de Josko Gvardiol, ce dernier mis en échec par Suzuki (56e), les visiteurs n’ont pas réussi à revenir au score.



Malgré la pression des Citizens en fin de rencontre, les Villans ont résisté, notamment grâce à Ian Maatsen, qui a sauvé son équipe sur sa ligne en repoussant une tête d’Erling Haaland (89e). Porté par Nicolas Jackson, auteur d’un doublé, Villa a mis fin à la série de sept succès consécutifs des Skyblues en Premier League.



Ce revers pourrait peser dans la course au titre chez les Mancuniens, tandis qu’Aston Villa signe un succès précieux pour confirmer sa bonne dynamique sous les ordres d’Unai Emery. Décidément, City n’y arrive toujours pas à Birmingham après sa défaite de la saison dernière.





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