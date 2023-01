Cambriolage de trois commerces : le "Tik Tokeur", Samba Ka, interné à l'hôpital

La garde à vue du « Tik Tokeur », Samba Ka, pourrait être prolongée en raison de son état de santé. Arrêté depuis vendredi dernier, par la police de Linguère (nord), il est actuellement interné à l’hôpital Maguette Lô pour des soins.



Désigné comme auteur présumé d’une boutique multiservices à Linguère, il a été cueilli suite un travail d’identification mené par les enquêteurs, aidés par les populations. Interpellé, il a d’abord nié toute implication dans cette affaire.



Confondu par les images et sa géolocalisation sur les lieux la nuit des faits, il a fini par reconnaître plus tard les faits pour lesquels il est poursuivi. Lors de ses aveux, il a affirmé s’être présenté le jour des faits à Linguère, vers 21 heures, à bord de sa motocyclette. Il a attendu la fermeture des commerces visés vers 03 heures du matin, pour passer à l’acte.



Samba Ka, très suivi sur le réseau social « Tik Tok » avec près de 350.000 abonnés, est poursuivi pour « vol avec effraction commis la nuit avec moyen de transport et dommage à la propriété mobilière et immobilière ou destruction des biens appartenant à autrui ».