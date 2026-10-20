Cambriolage mortel à la Cité Fayçal : trois nouveaux suspects interpellés entre Kounoune, Keur Massar et Colobane

A Dakar, l'enquête sur le cambriolage ayant entraîné la mort du ressortissant chinois Wang Lun Guang, survenu le 15 juillet 2026 à la Cité Fayçal, se poursuit. Après le vol du téléphone portable de la victime lors des faits, les investigations ont permis de localiser l'appareil en cours d'utilisation à Kounoune. Dans ce dossier, trois nouvelles personnes ont donc été interpellées, selon les informations de Libération, ce mardi 20 octobre.



Le tracé du téléphone volé mène à trois interpellations



Tendant une souricière, les éléments de la Sûreté urbaine (SU) ont interpellé le détenteur du téléphone. Il s'agit d'Ibrahima S., 47 ans, se présentant comme maçon et domicilié à Kounoune, qui a été trouvé en possession de l'appareil. Il a déclaré l'avoir acquis à Keur Massar (banlieue de Dakar) auprès d'un individu prénommé Taly pour 120.000 FCFA.



Un transport organisé à Keur Massar a permis d'arrêter ce dernier, identifié comme Taly G., 29 ans, se disant commerçant et domicilié dans la même commune. Celui-ci a affirmé à son tour avoir acheté le téléphone à 100.000 FCFA auprès d'un certain Ablaye D. Une autre opération menée à Colobane (Dakar) a abouti à l'interpellation d'Ablaye D., 33 ans, qui aurait livré un autre nom aux enquêteurs.



Les trois mis en cause ont été informés de leur droit à un avocat et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, recel, vol en réunion commis de nuit avec violence et usage d'arme à feu et de moyens roulants. Le téléphone de la victime a été consigné pour être placé sous scellé.



Pour rappel, dans cette affaire, le premier suspect interpellé est Ibrahima B. (âgé d'environ 40 ans et domicilié à Dalifort), arrêté dans la nuit du 15 juillet 2026. Il est suspecté d’avoir avoir mortellement tiré sur le ressortissant chinois Wang Guanglun (Wang Lun Guang) lors du braquage à la Cité Fayçal.