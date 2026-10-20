Linguère : deux jeunes meurent après des finales de football

Deux jeunes hommes ont perdu la vie ce week-end dans le département de Linguère, à la suite de deux drames survenus à Boulal et à Dealy, après des finales de football.



À Boulal, Mouhamed Fall a fait un malaise alors qu’il filmait le cortège célébrant la victoire de son équipe à la finale de la coupe départementale, disputée vendredi 16 octobre 2026 à Thiamène Pass. Selon L’Observateur, il se trouvait à bord d’un véhicule lorsqu’il s’est effondré dans la rue.



Ayant déjà subi une intervention chirurgicale et souffrant de séquelles respiratoires, il a été évacué en urgence vers le centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra, où il est décédé en cours de route. Les témoins ont exclu la thèse d’un accident de la circulation.



À Dealy, Abdou Karim Loum, conducteur de moto-taxi, est mort samedi 17 octobre dans une collision avec une charrette à Balodji, alors qu’il revenait d’une finale zonale en direction de Touba. Le choc a été fatal au jeune homme, tandis que son passager a été blessé. Selon les constats de la gendarmerie, les deux engins ne disposaient d’aucun éclairage.



Le corps de la victime a été déposé à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra.