Kolda : un homme d’une cinquantaine d’années retrouvé poignardé à l’entrée de la ville

Dans la matinée de ce mardi, un homme d’une cinquantaine d’années a été retrouvé baignant dans son sang, vers 8 heures, à l’entrée de la ville de Kolda, non loin de la nouvelle gare routière, sur l’axe routier menant vers Vélingara.



Selon les premières informations recueillies, la victime présentait une blessure par arme blanche au niveau de l’abdomen, du côté droit. Elle était toutefois encore en vie à l’arrivée des secouristes, intervenus sur les lieux pour lui porter assistance.



Alertée, la gendarmerie s’est également déployée sur place. Pour l’heure, les circonstances dans lesquelles l’homme a été blessé demeurent inconnues.



Une enquête pourrait permettre de faire la lumière sur cette affaire et de déterminer les circonstances exactes de cet acte, ainsi que l’identité de son ou de ses auteurs.



Ismaila Mansaly