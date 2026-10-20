Dahra : un point de transfert d'argent braqué, huit millions de FCFA emportés

Au nord-ouest du Sénégal, la commune de Dahra a été le théâtre d'une violente attaque à main armée. Un point de transfert d'argent situé en plein centre-ville a été dévalisé par huit malfaiteurs encagoulés qui sont repartis avec une somme estimée à huit (8) millions de FCFA, selon les informations relayées par L’Observateur.



Une attaque devant la radio Ferlo FM avec usage d'armes à feu

Les faits se sont déroulés hier (lundi), aux environs de 20 heures, en face de la radio Ferlo FM, ciblant l'établissement de transfert d'argent Wave appartenant au commerçant Ibrahima Mbaye, plus connu sous le nom de "Niass".



Selon le témoignage d'un conducteur de moto-Jakarta présent sur les lieux, les assaillants ont d'abord neutralisé d'un violent coup de bâton un autre conducteur de Jakarta avant de briser l'ensemble des vitres et les caméras de surveillance pour pénétrer à l'intérieur du local. Pour tenir en respect la foule et couvrir leur fuite, les malfaiteurs n'ont pas hésité à faire usage d'armes à feu, tirant au moins quatre coups de sommation à balles réelles sur la route nationale.



Après s'être emparés du butin estimé à 8 millions de francs CFA, les auteurs de l'attaque se sont évaporés dans la nature. Avertis, les éléments de la brigade de gendarmerie de Dahra se sont rapidement déployés sur les lieux du braquage pour procéder aux constatations d'usage.



Une enquête a été immédiatement ouverte pour identifier les assaillants, déterminer leur itinéraire de fuite et faire la lumière sur les circonstances exactes de ce braquage, toujours selon le journal.