Cambriolages à répétition : les habitants de Bambey Sérère lancent un cri d’alerte

Bambey Sérère, un village du département de Bambey (centre) est secoué par une série de cambriolages récurrents qui sèment la peur et la désolation au sein de la population.

Impuissants, face à cette montée de l’insécurité, les habitants lancent un appel pressant aux autorités pour qu’elles interviennent rapidement. « L’insécurité qui règne ici est alarmante. Il faut des mesures urgentes », alerte Aliou Fall, commerçant victime d’un cambriolage. Il affirme avoir perdu une somme importante lors du saccage de sa boutique.



Les lieux de commerce sont particulièrement ciblés. Selon les témoignages recueillis, au moins cinq magasins ont été cambriolés au cours des six derniers mois, notamment entre le marché hebdomadaire et le marché Ocass de Bambey Sérère. Argent liquide, téléphones portables et autres biens de valeur sont systématiquement emportés par les malfaiteurs, qui opèrent en toute discrétion.



Face à cette situation, les habitants vivent dans la crainte permanente d’être les prochaines victimes. Ils réclament le renforcement de la sécurité dans la zone et la mise en place de patrouilles régulières pour dissuader les voleurs et restaurer un climat de sérénité dans le village.