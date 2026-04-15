Cameroun : Face aux guerres, Léon XIV lance un appel urgent à la paix et à la fin des violences Léon XIV est arrivé ce mercredi 15 avril à l’aéroport de Yaoundé-Nsimalen en provenance d'Alger où il a passé au total 48h, en pèlerin de paix sur les traces de saint Augustin, son père spirituel. D’Alger à Yaoundé, la capitale politique camerounaise, l’avion d’ITA Airways a parcouru 4 014 km en l'espace de 5h10 de vol. À bord, le Saint-Père a survolé cinq pays: notamment l’Algérie, le Niger, le Tchad, le Nigeria, et le Cameroun.

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Il a été conçu par l'architecte franco-tunisien Olivier-Clément Cacoub, dans un style moderne avec des influences africaines, et se distingue par son architecture imposante et ses jardins soigneusement entretenus. Situé dans les quartiers nord de Yaoundé, il abrite également la plupart des services liés à la présidence de la République et au Secrétariat général de la République.



C’est donc dans ce cadre agréable à la vue, qui incarne la continuité de l'État et l'unité nationale, que Léon XIV a rencontré les autorités camerounaises, ainsi que des représentants de la société civile et du corps diplomatique.



Une visite historique



L’arrivée de Léon XIV est la quatrième visite d’un Pape sur le sol camerounais. L'actuel Souverain pontife intègre ainsi les annales de l'histoire comme le 3e pontife qui a visité le Cameroun en l'espace de 40 ans sous le magistère du président Paul Biya. «C'est avec une joie immense que je vous accueille, à l'occasion de cette visite historique», a d'ailleurs lancé dans son discours le chef de l’État camerounais, qui depuis sa venue au monde le 13 février 1933 jusqu'à ce jour a connu neuf Papes: Pie XI, Pie XII, Jean XXII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et maintenant Léon XIV.



Le président Biya a aussi, dans discours de bienvenue, mis en avant la coexistence pacifique entre différentes confessions religieuses, un modèle dont le pays se dit «légitimement fier». «Le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs», a-t-il ajouté.



La diversité camerounaise à l’honneur



Dès l’entame de son allocution, Léon XIV a salué la richesse culturelle du Cameroun, souvent présenté comme une «Afrique en miniature», en raison de la diversité de ses territoires, de ses cultures, de ses langues et de ses traditions. «Cette variété, a-t-il poursuivi, n’est pas une fragilité, mais un trésor. Elle est une promesse de fraternité et une fondation solide pour construire une paix durable.» Se présentant comme «pasteur et serviteur du dialogue», l’évêque de Rome a exprimé son attachement au peuple camerounais, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre la construction du bien commun dans un contexte mondial marqué par le doute et la résignation.



«Nous vivons une époque où la résignation se répand» et où un sentiment d’impuissance «tend à paralyser le renouveau que les peuples ressentent profondément», a-t-il fait remarquer. «Que de faim et soif de justice! Que de soif de participation, de visions, de choix courageux et de paix! Mon grand désir est de toucher le cœur de chacun, en particulier celui des jeunes, appelés à façonner, y compris sur le plan politique, un monde plus juste», a lancé le Saint-Père.

“Je tiens également à manifester ma volonté de renforcer les liens de coopération entre le Saint-Siège et la République du Cameroun, fondés sur le respect réciproque, sur la dignité de toute personne humaine et sur la liberté religieuse.”

Rappelant les visites de ses prédécesseurs au Cameroun, saint Jean-Paul II, «messager d’espérance pour tous les peuples d’Afrique», et celle de Benoît XVI, qui souligna «l’importance de la réconciliation, de la justice et de la paix, ainsi que la responsabilité morale des gouvernants», Léon XIV a noté que ces moments ont marqué l’histoire nationale du pays. Il a donc invité les dirigeants et la société à un examen de conscience collectif: «Où en sommes-nous? Comment la Parole qui nous a été annoncée a-t-elle porté ses fruits? Et que reste-t-il à faire?»



Face aux crises, refuser la logique de la violence



Devant les autorités camerounaises le Saint-Père a aussi abordé les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l’extrême nord et causé de profondes souffrances: «des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d’école, des jeunes qui ne voient pas d’avenir». «Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées», a-t-il affirmé.



Face à ces situations dramatiques, Léon XIV a renouvelé son invitation à «rejeter la logique de la violence et de la guerre, pour embrasser une paix fondée sur l’amour et la justice». Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une «paix désarmée, c’est-à-dire qui n’est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements; et désarmante, car capable de résoudre les conflits, d’ouvrir les cœurs et de susciter la confiance, l’empathie et l’espérance.»



Pour le Successeur de Pierre, la «paix ne peut être réduite à un slogan». «Elle doit s’incarner dans un style, personnel et institutionnel, qui rejette toute forme de violence», a-t-il ajouté.

“Le monde a soif de paix. […] Assez de guerres, avec leur douloureux cortège de morts, de destructions, d’exilés. Ce cri veut être un appel à la volonté de contribuer à une paix authentique, en la faisant passer avant tout intérêt partisan.”

Pour Léon XIV, la paix, «ne se décrète pas», «elle s’accueille et se vit». Car, a-t-il indiqué «elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif» mais elle relève aussi «de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles.»



Gouverner, c’est servir



S’appuyant sur la pensée d’une «grande actualité» de saint Augustin, évêque d’Hippone, dont il vient de parcourir les terres en Algérie ces dernières 48 heures, le Pape a rappelé que l’autorité doit être au service du peuple: «Ceux qui commandent sont au service de ceux qu’ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de subvenir aux besoins; non par orgueil pour s’imposer, mais par compassion pour protéger».



“Gouverner, c’est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement “aime ton prochain comme toi-même” s’applique également aux relations internationales! Gouverner, c’est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l’élaboration de solutions durables aux problèmes.”



Dans cette même perspective, «servir son pays c’est se consacrer, avec un esprit lucide et une conscience intègre, au bien commun de tout le peuple: de la majorité, des minorités, dans leur harmonie réciproque», a encore noté le Souverain pontife. Citant également le Pape François, Léon XIV a souligné la nécessité de dépasser «cette conception des politiques sociales comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples».



Un changement d’approche



Le Pape a mis en avant le rôle essentiel de la société civile dans la prévention des conflits et la cohésion nationale: associations, ONG, chefs traditionnels et religieux. «Tous jouent un rôle irremplaçable dans la construction de la paix sociale», a spécifié le Pape augustinien. La société civile contribue en outre «à former les consciences, à promouvoir la culture du dialogue et le respect des différences».



Soulignant le rôle des femmes, qui malheureusement, sont souvent les premières victimes des préjugés et des violences; Léon XIV a soutenu qu’«elles restent cependant des artisans infatigables de paix», puisque, leur engagement dans l’éducation, la médiation et la reconstruction du tissu social est «sans égal et constitue un frein à la corruption et aux abus de pouvoir.» C’est aussi pour cette raison, a-t-il continué, qu’il faut que leur voix puisse être «pleinement reconnue dans les processus décisionnels.»



Transparence et lutte contre la corruption



Dans son discours adressé aux autorités camerounaises, le Pape a ensuite invité à «oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux». «La transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l’État de droit sont essentiels pour rétablir la confiance», a-t-il conseillé.



“Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L’autorité publique est appelée à être un pont, et jamais un facteur de division, même là où l’insécurité semble régner.”



La sécurité, a ensuite assuré l’évêque de Rome, est une «priorité», qui doit être assurée «dans le respect des droits de l’homme, en unissant rigueur et grandeur d’âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables». «Une paix authentique naît lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart sûr contre l’arbitraire des plus riches et des plus forts», a-t-il détaillé.



Pour que la paix et la justice «s’affirment», il faut en effet «briser les chaînes de la corruption qui défigurent l’autorité en la vidant de sa crédibilité», «libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain c’est le développement humain intégral, c’est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction», a-t-il enjoint.



Des ressources indéniables



Le Cameroun, a fait également savoir le Successeur de Pierre, dispose des «ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits, et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée». C’est pourquoi il a exhorté le peuple camerounais, à «l’engagement commun en faveur du dialogue, de la justice et du développement intégral» qui «transforme les blessures du passé en sources de renouveau».



Selon lui, les jeunes représentent l’espérance du pays et de l’Église. «Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables», a reconnu Léon XIV, mais lorsque «le chômage et l’exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence». D’où l’exhortation à un investissement stratégique pour la paix: dans l’éducation, dans la formation et dans l’esprit d’entreprise des jeunes. C’est le seul moyen, a déclaré l’Évêque de Rome, «d’endiguer l’hémorragie de talents merveilleux vers d’autres régions de la planète» et de lutter contre les «fléaux de la drogue, de la prostitution et de la torpeur qui dévastent trop de jeunes vies, de manière toujours plus dramatique».

“Grâce à Dieu, les jeunes Camerounais ont une spiritualité profonde qui résiste encore à l’uniformisation du marché. Elle est une énergie qui rend leurs rêves précieux, ancrés dans les prophéties qui nourrissent leurs prières et leurs cœurs.”

Dialogue interreligieux et coopération internationale



Les traditions religieuses, a encore continué le Pape «lorsqu’elles ne sont pas faussées par le poison des fondamentalismes», inspirent des «prophètes de paix, de justice, de pardon et de solidarité». En favorisant le dialogue interreligieux et en associant les responsables religieux aux initiatives de médiation et de réconciliation, «la politique et la diplomatie peuvent s’appuyer sur des forces morales capables d’apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d’estime et de respect mutuels», a-t-il poursuivi.



L’Église catholique au Cameroun, à travers ses «œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, a affirmé Léon XIV, souhaite continuer à servir tous les citoyens sans distinction. Elle désire collaborer loyalement avec les autorités civiles et avec toutes les forces vives de la nation pour promouvoir la dignité humaine et la réconciliation» et faciliter, là où c’est possible, la «coopération avec d’autres pays ainsi que les liens entre les Camerounais dans le monde avec leurs communautés d’origine.»



“Que Dieu bénisse le Cameroun, soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du Corps Diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais –chrétiens et non-chrétiens, responsables politiques et citoyens– d’accueillir le Royaume de Dieu, en construisant ensemble un avenir de justice et de paix.”





Avec Vatican News Après la cérémonie de bienvenue en terre camerounaise, terre d’hospitalité et d’accueil, le Saint-Père a effectué une visite de courtoisie au président Paul Biya au Palais de l’unité connu aussi sous le nom de Palais d'Étoundi. C'est un édifice emblématique, construit dans les années 1980 et qui constitue le centre névralgique du pouvoir politique et administratif du pays.Il a été conçu par l'architecte franco-tunisien Olivier-Clément Cacoub, dans un style moderne avec des influences africaines, et se distingue par son architecture imposante et ses jardins soigneusement entretenus. Situé dans les quartiers nord de Yaoundé, il abrite également la plupart des services liés à la présidence de la République et au Secrétariat général de la République.C’est donc dans ce cadre agréable à la vue, qui incarne la continuité de l'État et l'unité nationale, que Léon XIV a rencontré les autorités camerounaises, ainsi que des représentants de la société civile et du corps diplomatique.L’arrivée de Léon XIV est la quatrième visite d’un Pape sur le sol camerounais. L'actuel Souverain pontife intègre ainsi les annales de l'histoire comme le 3e pontife qui a visité le Cameroun en l'espace de 40 ans sous le magistère du président Paul Biya. «C'est avec une joie immense que je vous accueille, à l'occasion de cette visite historique», a d'ailleurs lancé dans son discours le chef de l’État camerounais, qui depuis sa venue au monde le 13 février 1933 jusqu'à ce jour a connu neuf Papes: Pie XI, Pie XII, Jean XXII, Paul VI, Jean-Paul I, Jean-Paul II, Benoît XVI, François, et maintenant Léon XIV.Le président Biya a aussi, dans discours de bienvenue, mis en avant la coexistence pacifique entre différentes confessions religieuses, un modèle dont le pays se dit «légitimement fier». «Le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs», a-t-il ajouté.Dès l’entame de son allocution, Léon XIV a salué la richesse culturelle du Cameroun, souvent présenté comme une «Afrique en miniature», en raison de la diversité de ses territoires, de ses cultures, de ses langues et de ses traditions. «Cette variété, a-t-il poursuivi, n’est pas une fragilité, mais un trésor. Elle est une promesse de fraternité et une fondation solide pour construire une paix durable.» Se présentant comme «pasteur et serviteur du dialogue», l’évêque de Rome a exprimé son attachement au peuple camerounais, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre la construction du bien commun dans un contexte mondial marqué par le doute et la résignation.«Nous vivons une époque où la résignation se répand» et où un sentiment d’impuissance «tend à paralyser le renouveau que les peuples ressentent profondément», a-t-il fait remarquer. «Que de faim et soif de justice! Que de soif de participation, de visions, de choix courageux et de paix! Mon grand désir est de toucher le cœur de chacun, en particulier celui des jeunes, appelés à façonner, y compris sur le plan politique, un monde plus juste», a lancé le Saint-Père.Rappelant les visites de ses prédécesseurs au Cameroun, saint Jean-Paul II, «messager d’espérance pour tous les peuples d’Afrique», et celle de Benoît XVI, qui souligna «l’importance de la réconciliation, de la justice et de la paix, ainsi que la responsabilité morale des gouvernants», Léon XIV a noté que ces moments ont marqué l’histoire nationale du pays. Il a donc invité les dirigeants et la société à un examen de conscience collectif: «Où en sommes-nous? Comment la Parole qui nous a été annoncée a-t-elle porté ses fruits? Et que reste-t-il à faire?»Devant les autorités camerounaises le Saint-Père a aussi abordé les tensions et les violences qui ont frappé certaines régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l’extrême nord et causé de profondes souffrances: «des vies perdues, des familles déplacées, des enfants privés d’école, des jeunes qui ne voient pas d’avenir». «Derrière les statistiques, il y a des visages, des histoires, des espérances brisées», a-t-il affirmé.Face à ces situations dramatiques, Léon XIV a renouvelé son invitation à «rejeter la logique de la violence et de la guerre, pour embrasser une paix fondée sur l’amour et la justice». Il s’agit, a-t-il expliqué, d’une «paix désarmée, c’est-à-dire qui n’est pas fondée sur la peur, la menace ou les armements; et désarmante, car capable de résoudre les conflits, d’ouvrir les cœurs et de susciter la confiance, l’empathie et l’espérance.»Pour le Successeur de Pierre, la «paix ne peut être réduite à un slogan». «Elle doit s’incarner dans un style, personnel et institutionnel, qui rejette toute forme de violence», a-t-il ajouté.Pour Léon XIV, la paix, «ne se décrète pas», «elle s’accueille et se vit». Car, a-t-il indiqué «elle est un don de Dieu qui se développe à travers un travail patient et collectif» mais elle relève aussi «de la responsabilité de tous, en premier lieu celle des autorités civiles.»S’appuyant sur la pensée d’une «grande actualité» de saint Augustin, évêque d’Hippone, dont il vient de parcourir les terres en Algérie ces dernières 48 heures, le Pape a rappelé que l’autorité doit être au service du peuple: «Ceux qui commandent sont au service de ceux qu’ils semblent commander. Ils ne commandent pas par soif de domination, mais par devoir de subvenir aux besoins; non par orgueil pour s’imposer, mais par compassion pour protéger».“Gouverner, c’est aimer son pays, mais aussi les pays voisins. Le commandement “aime ton prochain comme toi-même” s’applique également aux relations internationales! Gouverner, c’est écouter réellement les citoyens, estimer leur intelligence et leur capacité à contribuer à l’élaboration de solutions durables aux problèmes.”Dans cette même perspective, «servir son pays c’est se consacrer, avec un esprit lucide et une conscience intègre, au bien commun de tout le peuple: de la majorité, des minorités, dans leur harmonie réciproque», a encore noté le Souverain pontife. Citant également le Pape François, Léon XIV a souligné la nécessité de dépasser «cette conception des politiques sociales comme une politique envers les pauvres, mais jamais avec les pauvres, jamais pour les pauvres, et encore moins inscrite dans un projet qui rassemble les peuples».Le Pape a mis en avant le rôle essentiel de la société civile dans la prévention des conflits et la cohésion nationale: associations, ONG, chefs traditionnels et religieux. «Tous jouent un rôle irremplaçable dans la construction de la paix sociale», a spécifié le Pape augustinien. La société civile contribue en outre «à former les consciences, à promouvoir la culture du dialogue et le respect des différences».Soulignant le rôle des femmes, qui malheureusement, sont souvent les premières victimes des préjugés et des violences; Léon XIV a soutenu qu’«elles restent cependant des artisans infatigables de paix», puisque, leur engagement dans l’éducation, la médiation et la reconstruction du tissu social est «sans égal et constitue un frein à la corruption et aux abus de pouvoir.» C’est aussi pour cette raison, a-t-il continué, qu’il faut que leur voix puisse être «pleinement reconnue dans les processus décisionnels.»Dans son discours adressé aux autorités camerounaises, le Pape a ensuite invité à «oser faire un examen de conscience et un saut qualitatif courageux». «La transparence dans la gestion des ressources publiques et le respect de l’État de droit sont essentiels pour rétablir la confiance», a-t-il conseillé.“Que les institutions justes et crédibles deviennent des piliers de la stabilité. L’autorité publique est appelée à être un pont, et jamais un facteur de division, même là où l’insécurité semble régner.”La sécurité, a ensuite assuré l’évêque de Rome, est une «priorité», qui doit être assurée «dans le respect des droits de l’homme, en unissant rigueur et grandeur d’âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables». «Une paix authentique naît lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart sûr contre l’arbitraire des plus riches et des plus forts», a-t-il détaillé.Pour que la paix et la justice «s’affirment», il faut en effet «briser les chaînes de la corruption qui défigurent l’autorité en la vidant de sa crédibilité», «libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain c’est le développement humain intégral, c’est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction», a-t-il enjoint.Le Cameroun, a fait également savoir le Successeur de Pierre, dispose des «ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits, et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée». C’est pourquoi il a exhorté le peuple camerounais, à «l’engagement commun en faveur du dialogue, de la justice et du développement intégral» qui «transforme les blessures du passé en sources de renouveau».Selon lui, les jeunes représentent l’espérance du pays et de l’Église. «Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables», a reconnu Léon XIV, mais lorsque «le chômage et l’exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence». D’où l’exhortation à un investissement stratégique pour la paix: dans l’éducation, dans la formation et dans l’esprit d’entreprise des jeunes. C’est le seul moyen, a déclaré l’Évêque de Rome, «d’endiguer l’hémorragie de talents merveilleux vers d’autres régions de la planète» et de lutter contre les «fléaux de la drogue, de la prostitution et de la torpeur qui dévastent trop de jeunes vies, de manière toujours plus dramatique».Les traditions religieuses, a encore continué le Pape «lorsqu’elles ne sont pas faussées par le poison des fondamentalismes», inspirent des «prophètes de paix, de justice, de pardon et de solidarité». En favorisant le dialogue interreligieux et en associant les responsables religieux aux initiatives de médiation et de réconciliation, «la politique et la diplomatie peuvent s’appuyer sur des forces morales capables d’apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d’estime et de respect mutuels», a-t-il poursuivi.L’Église catholique au Cameroun, à travers ses «œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, a affirmé Léon XIV, souhaite continuer à servir tous les citoyens sans distinction. Elle désire collaborer loyalement avec les autorités civiles et avec toutes les forces vives de la nation pour promouvoir la dignité humaine et la réconciliation» et faciliter, là où c’est possible, la «coopération avec d’autres pays ainsi que les liens entre les Camerounais dans le monde avec leurs communautés d’origine.»“Que Dieu bénisse le Cameroun, soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du Corps Diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais –chrétiens et non-chrétiens, responsables politiques et citoyens– d’accueillir le Royaume de Dieu, en construisant ensemble un avenir de justice et de paix.” Autres articles Kédougou : 32 dragues neutralisées par le Garsi 2 à Sansamba



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