Drame à Tivaouane : Un « jakartaman » condamné à 10 ans de prison pour avoir tué son ami

Le verdict est tombé ce mercredi 15 avril 2026 à la chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance de Thiès. Le conducteur de moto-taxi A. Dramé, âgé de 25 ans, a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son camarade, D. Ndiaye. Les faits, survenus en 2022 à Tivaouane, trouvaient leur origine dans une banale affaire de téléphone portable endommagé.







Le jour du drame, la victime s'était rendue au domicile de l'accusé pour exiger la réparation de son appareil, brisé lors d'une précédente altercation. Une nouvelle bagarre avait alors éclaté, durant laquelle A. Dramé avait assené un coup de couteau mortel à son collègue. Bien que l'accusé ait plaidé l'accident et la légitime défense à la barre, affirmant que le coup était parti involontairement lors d'une lutte, le tribunal a retenu la culpabilité du jeune homme.







Le procureur de la République, tout en reconnaissant que la victime s'était déplacée chez le prévenu pour provoquer la rixe, avait requis une peine de 5 ans de réclusion. Le tribunal s'est finalement montré deux fois plus sévère que les réquisitions du parquet en prononçant une peine de 10 ans. La défense, soutenue par le témoignage de la mère de l'accusé qui affirmait que la victime était armée d'un bâton, n'a pas réussi à convaincre les juges de l'absence d'intention de donner la mort.







Ce verdict vient clore une affaire qui avait profondément ému le milieu des conducteurs de « Jakarta » à Tivaouane, rappelant les conséquences tragiques que peuvent engendrer des différends mineurs entre collègues de travail.

