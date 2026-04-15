Initiative « Taxaw Saytu » : le mouvement Y en a Marre a rencontré Aly Ngouille Ndiaye et le député Papa Djibril Fall

Dans le cadre des préparatifs de l’initiative « Taxaw Saytu », le mouvement citoyen Y en a Marre a entamé une série de rencontres avec différents acteurs et parties prenantes.



Dans une publication sur Facebook, le mouvement indique avoir échangé avec Aly Ngouille Ndiaye ainsi qu’avec le député Papa Djibril Fall. Ces discussions ont été qualifiées « d’enrichissantes » et ont porté sur les objectifs et les contours de l’initiative.



À l’issue de ces échanges, les deux personnalités ont confirmé leur participation à l’événement, signe d’un intérêt partagé autour de cette mobilisation citoyenne.



Le mouvement donne ainsi rendez-vous les 24 et 25 avril à la Place de la Nation, pour ce qui s’annonce comme un moment fort d’engagement citoyen.

