France / Mauritanie : Paris et Nouakchott renforcent leur ancrage stratégique face à l'instabilité au Sahel

Face à un Sahel marqué par une profonde instabilité, Paris et Nouakchott ont réaffirmé mercredi leur ancrage stratégique mutuel. Le président français Emmanuel Macron a reçu son homologue mauritanien Mohamed Ould Ghazouani au palais de l'Élysée pour une visite d'État, la première à ce niveau diplomatique depuis plus de trente ans.



Au cœur de cette rencontre, la consolidation d'un partenariat sécuritaire et économique, érigé en modèle de stabilité dans une région ouest-africaine en pleine recomposition géopolitique.



Un rempart de stabilité au Sahel

Dans un contexte de retrait occidental et de multiplication des crises dans la bande sahélo-saharienne, le chef de l'État français a salué la « voie d'indépendance stratégique » et de « responsabilité » adoptée par Nouakchott.



La Mauritanie, à la croisée du monde arabe et de l'Afrique, fait figure d'exception régionale. Emmanuel Macron a souligné l'action du président Ghazouani « face au terrorisme, face au trafic et aux influences extérieures qui cherchent à fragiliser les États ». Il a également salué les efforts de Nouakchott pour l'accueil de plus de 300 000 réfugiés dans l'est du pays, conséquence directe des tensions régionales.



De son côté, le président mauritanien a défendu « l'approche globale » de son pays en matière sécuritaire, reposant sur le trinôme « prévention, présence de l'État et dialogue ». Une stratégie qui a permis à la Mauritanie de « préserver une stabilité relative dans un environnement complexe ». Mohamed Ould Ghazouani a par ailleurs insisté sur le choix de la « constance dans ses partenariats », une pique diplomatique à peine voilée aux récents bouleversements d'alliances au Sahel.



Offensive économique et investissements ciblés

L'ambition affichée par l'Élysée est de transformer cette convergence géopolitique en « résultats concrets » sur le plan économique, dans un pays riche en ressources gazières et minières. Emmanuel Macron a tenu à démarquer la France d'une tendance au « désengagement international », affirmant que Paris a doublé son portefeuille de projets en Mauritanie au cours des deux dernières années.



Sur le plan économique, le soutien financier de Paris s'articule autour d'un portefeuille de l'Agence française de développement (AFD) atteignant 488 millions d'euros, répartis sur 42 projets ciblant l'agriculture, l'énergie et l'hydraulique. Ces fonds publics s'accompagnent d'un prêt concessionnel du Trésor français d'environ 80 millions d'euros destiné à augmenter de 50 % les capacités d'alimentation en eau de Nouakchott, ainsi que d'une enveloppe de 40 millions d'euros pour l'hybridation de dix centrales thermiques.



Cette dynamique institutionnelle est relayée par le secteur privé, avec près de quarante entreprises françaises opérant dans le pays et employant plus de 2 000 Mauritaniens, soutenues par 40 millions d'euros de garanties Proparco. Parmi les investissements phares illustrant cet ancrage figure l'injection de 155 millions d'euros par le fonds français Meridiam dans le terminal à conteneurs du port de Nouakchott, un projet structurant ayant permis la création de près de 350 emplois locaux.



- Perspectives et agenda multilatéral



Le président mauritanien en a appelé au « leadership international » de la France et à son poids au sein de l'Union européenne pour accélérer le développement économique de son pays, notamment dans la diversification vers l'agriculture et l'élevage. Il a également proposé la création d'institutions spécifiques pour assurer une évaluation régulière de ce partenariat.



Cette dynamique bilatérale s'inscrira prochainement dans un agenda plus large. Emmanuel Macron a annoncé un forum d'affaires imminent, le déplacement du président mauritanien à Brest pour aborder l'économie bleue et la sécurité maritime, ainsi qu'une prochaine rencontre à Nairobi lors du sommet Africa Forward, destiné à repenser les relations entre la France et le continent africain.