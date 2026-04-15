Kolda : près de 200 candidats outillés pour mieux gérer le stress en période d'examen

À l’approche des examens de fin d’année, près de 200 candidats ont pris part, ce mercredi, à une séance de préparation mentale organisée dans la capitale du Fouladou. Cette initiative vise à aider les élèves à mieux gérer le stress, souvent pointé comme un facteur inhibant leurs performances lors des compositions et des examens.



Au cours de la rencontre, la parole a été largement donnée aux élèves, qui ont exprimé leurs inquiétudes face à la pression psychologique. Beaucoup ont évoqué le stress comme un véritable frein à la production intellectuelle, notamment pendant les épreuves écrites.



Pour répondre à ces préoccupations, des conseils pratiques ont été partagés afin de permettre aux candidats d’aborder les examens avec plus de sérénité. Facilitateur de la session, le Dr Ibrahima Giroux, coordonnateur de l’Unité de Santé mentale de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, a insisté sur l’importance de l’équilibre entre le travail intellectuel et le bien-être physique.



« Parmi les disciplines enseignées à l’école, il n’y a que le sport qui protège la vie », a-t-il affirmé, invitant les élèves à intégrer la pratique sportive dans leur routine quotidienne. « Négliger le sport, c’est ne rien comprendre à l’importance de cette discipline », a-t-il ajouté.



L’enseignant-chercheur en psychologie a également recommandé aux candidats d’adopter une méthode de travail rigoureuse. Il a notamment déconseillé l’accumulation des leçons à la veille des examens, prônant plutôt une approche progressive, disciplinée et méthodique des apprentissages.



À l’issue de la session, les participants ont salué une activité « très enrichissante ». Taibou Ba et Alouise Kantoussan, tous deux candidats au BFEM, disent se sentir désormais mieux préparés pour affronter les épreuves avec confiance.



Ils ont, par ailleurs, plaidé pour la pérennisation de cette initiative portée par l’ONG Enda Jeunesse Action, dans le cadre du projet « À l’école en toute sérénité », mis en œuvre avec l’appui de la fondation Kinderspostzegels basée aux Pays-Bas.